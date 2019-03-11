شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 21 سنة.. إنجاز تاريخى للفنان حكيم على مسرح دونالد ترامب.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنجاز استثنائي وتكريم خاص حصل عليه الفنان حكيم فى مثل هذا اليوم قبل 21 عاما، يتمثل فى إهداء "بريت شندلر" عمدة ولاية نيو جيرسي مفتاح الولاية، تقديرا لشعبيته الكبيرة وفنه الراقي، وهو التكريم الذي يحصل عليه المشاهير على مستوى العالم. جاء التكريم بعدما قدم المطرب حكيم حفلا غنائيا في شهر مارس من عام 1998 حضره حوالي 5000 شخص، من مختلف الجاليات العربية والأجنبية بمدينة "أتلانتيك سيتي" على مسرح رجل الأعمال الشهير آنذاك دونالد ترامب الذي يتولى حاليا رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية .



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