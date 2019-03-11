شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول ظهور لحماقى بعد العملية الجراحية فى قدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم محمد حماقى برفقة مدير أعماله بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة فى قدمه اليسرى وتركيب شريحة و6 مسامير منذ أسبوعين بسبب الكسر الذى تعرض له أثناء مباراة كرة القدم القدم مع أصدقائه، و ظهر حماقى مبتسما فى الصورة مشيرا إلى تحسن حالته الصحية.

وكان من المفترض أن يقدم حماقى حفلا غنائيا على مسرح إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس يوم 8 مارس المقبل، بمصاحبة الأردنى عزيز مرقه، ولكنه قرر تأجيل الحفل لموعد آخر ، ولم يتحدد الموعد النهائى حتى الآن.

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وطرح حماقى مؤخراً ألبومه "كل يوم من ده" ويتكون الـ"سى دى" الأول من 10 أغنيات وهى "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار"، أما "B SIDE"، فيضم "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالو عنك"، وخدنى اليك".



