شكرا لقرائتكم خبر عن فشل مساعى الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم فى إقناع زوجته بالتنازل عن قضية الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت محاولات الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم فى إقناع زوجته ياسمين عيسى بالتنازل عن قضية الطلاق التى أقامتها ضده للضرر بعد زواجه من المطربة أنغام، وذلك رغم تعبيره عن رغبته الشديدة فى استمرار الحياة بينهما.

وما زالت المحاولات من أهل وأصدقاء أحمد ابراهيم وزوجته مستمرة للصلح وإقناع ياسمين بالتنازل عن قضية الطلاق، مما يجعل زيجته الثانية من المطربة أنغام على حافة الهاوية بسبب تمسك زوجته ياسمين عيسى بالطلاق والاستمرار فى الدعوى التى أقامتها ضده لعدم قبولها أن تصبح أنغام ضرتها.

وأخبر أحمد ابراهيم زوجته ياسمين عيسى، مؤخراً بزواجه من أنغام، وذلك فى جواب رسمى من المأذون، وتم إرساله على عنوان الاستوديو الذى تتشارك ملكيته معه، حيث إن أنغام وأحمد إبراهيم تزوجا سرا منذ فترة واضطرا لتسجيل زواجهما منذ أيام قليلة بأحد مكاتب الشهر العقارى، بعدما علمت وسائل الإعلام ثم الجمهور بهذه الزيجة.

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