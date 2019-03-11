صلاح عبدالله لـ يسرا: " يا أجمل سيڤا في الوجود".

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: حرص الفنان صلاح عبدالله علي تهنئة صديقته الفنانة يسرا بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشر "صلاح" صورة له مع يسرا وكتب: " يا أجمل سيڤا في الوجود كل سنة وإنتي طيبة يا يسرا". Advertisements وحرصت يسرا على الاحتفال بعيد ميلادها مساء أمس وسط عائلتها وأصدقائها المقربين. كان من أبرز الحضور المخرجة إيناس الدغيدي، الإعلامية بوسي شلبي، سمير صبري، منة شلبي، إلهام شاهين، والسيناريست تامر حبيب. يذكر أن يسرا من مواليد 10 مارس 1951.

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