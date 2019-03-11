شيرين رضا توجه نداء لوزارة البيئة: "ازرعوا شجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة شيرين رضا، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، نداء لوزارة البيئة، وطالبت بزراعة أشجار في شوارع القاهرة.

وعلقت: "نداء لوزارة البيئة، القاهرة تختنق، ازرعوا شجر علشان نعرف نتنفس، الشجر هو المتنفس الوحيد، حل سهل ومش مكلف وقطع الشجر يجب أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون".

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة شيرين رضا في بطولة فيلم "رأس السنة" ويشاركها البطولة إياد نصار، محمد ممدوح، أحمد مالك، ماجد الكدواني.