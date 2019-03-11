محمد حماقي رفقة زوجته في أول ظهور بعد إجرائه عملية جراحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
شارك المطرب محمد حماقي جمهوره بصورة له مع زوجته في أحدث ظهور له بعد إجرائه عملية جراحية بقدمه، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
كما نشر حمدي بدر مدير أعمال "حماقي" صورة أخرى برفقته وعلق عليها قائلًا: "حماقي كسر.. شريحة ركب.. حفلات أجل.. ناس ازعل.. حمدي عيط".
وكان النجم محمد حماقي قد أجرى عملية جراحية دقيقة في قدمه اليسرى، عقب تعرضه لكسر في القدم خلال مشاركته بإحدى مباريات كرة القدم مع عدد من أصدقائه بأحد النوادي الخاصة بمدينة مصر الجديدة.
ويذكر أن آخر أعمال المطرب محمد حماقي ألبوم "كل يوم من ده" يضم 20 أغنية، منها "م البداية"، "خلينا زي ما إحنا"، "ستار"، "وأعمل إيه"، "قدام الناس"، "عيوني سهرانة"، و"كفاية حلول وسط".
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