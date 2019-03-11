ريشا تشادا وإد شيران في تعاون ثنائي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تظهر الممثلة الهندية ريشا تشادا richa chadha في مقطع فيديو خاص بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي بالمرأة، يظهر فيه نجوم عالميون والفائزة بجوائز جرامي ماري جي بليج، والمغنية وعارضة الأزياء الإنجليزية من أصول ألبانية دوا ليب، بالإضافة إلى المغني العالمي إد شيران.

وتقود تلك المبادرة، منظمة غير حكومية عالمية تدعى The Circle، شكلتها المرأة من أجل المرأة، مع فكرة المساعدة على زيادة الوعي بعدم تساوي حقوق المرأة في مختلف مناحي الحياة. ويعرض الفنانون إحصاءات عن واقع عدم تمثيل المرأة وحقوقها.

وعن حماسها لتكون جزءا من هذا الفيديو، قالت ريشا richa في بيان: “العام الماضي، ذكرت دراسة استقصائية أن الهند هي المكان الأكثر أمانا في العالم للنساء وكانت محرجة حقا.

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وفي سياق مختلف، كانت تشادا التي تقوم بتصوير فيلم “شاكيلا” الذي يرصد حياة نجمة الأفلام الإباحية الراحلة والمعروفة بالاسم ذاته، قد أثارت جدلًا بعد تصريحاتها التي أطلقتها في وقت لاحق ودافعت فيها عن الممثلة الراحلة، وأكدت ​أن “عدم احترام أي نجم سينمائي ناجح من نجوم الكبار، وتمييزه كـ “نجم إباحي” هو علامة على وجود مجتمع منافق وذكوري”.

وفي معرض تسليط الضوء على ازدواجية الأخلاق في المجتمع، قالت: “تُصنع أفلام للبالغين بسبب وجود سوق لهم، من السهل حقًا في المجتمع الذكوري قلب الحقائق حين يتعلق الأمر بالنساء”.