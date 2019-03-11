تسريب فيلم النجم اميتاب باتشان الجديد badla

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

من الواضح أن المأساة الأخيرة التي يواجهها صانعو الأفلام والمنتجون والتي أصبحت أشبه بالظاهرة المقلقة للغاية هي القرصنة، الأمر الذي يسبب إحباطًا لجميع العاملين بالوسط السينمائي نظرًا لتسرب للأفلام على الإنترنت في غضون يوم من إطلاقها بدور العرض السينمائي.

بعد ان تسرب فيلم بري لارسون Captain Marvel على الإنترنت في غضون يوم من إطلاقه في الهند، من قبل موقع سيئ السمعة، جاء الدور على فيلم badla الذي يواجه نفس المصير، والذي قام ذات الموقع سيئ السمعة بتسريب الفيلم عبر الإنترنت وكانت أنشطته (الموقع) في ارتفاع وخاصة في السنة الأخيرة.

وقد واجهت الأفلام التاميلية والتيلجو والماليالام أيضا وطأة انتاك النشر والخصوصية، وعلى الرغم من التحذيرات العديدة المعطية للموقع، فقد استمر في تسريب الأفلام عبر الإنترنت.

قام بإنتاج فلم badla شركة Red Chillies Entertainment التي يمتلكها النجم الكبير شاروخان وزوجته جوري، والفيلم بطولة النجم الكبير أميتاب باتشان والفنانة المتألقة، تابسي بانو التي تلعب دور ناينا، والتي تتهم بقتل عشيقها بينما يلعب أميتاب باتشان دور محامي يدافع عنها، ومن إخراج سوجوي جوش sujoy ghosh.