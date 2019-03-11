فيديو.. أول ظهور لعادل إمام بعد أنباء تعرضه لأزمة صحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

ترددت أنباء مؤخرا عن إصابة الفنان المصري الكبير عادل إمام بأزمة صحية شديدة يتكتم أفراد عائلته عن تفاصيلها، وأن هذه الأزمة الصحية تسببت في تعطيل تصوير مسلسل الزعيم الجديد، والذي يحمل اسم “فلانتينو”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

المخرج رامي إمام، نجل الزعيم، حرص على نفي صحة كل ما تردد من أنباء عن تدهور الحالة الصحية لوالده، من خلال نشر مقطع فيديو للزعيم من كواليس تصوير مسلسله الجديد “فلانتينو”.

رامي اكد أن هذا المقطع التقط للزعيم يوم الأثنين 11 مارس، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “اليوم .. من تصوير مسلسل فلانتينو - رمضان ٢٠١٩ – انتظرونا”.

وقد بدا النجم عادل إمام خلال مقطع الفيديو، وهو بكامل صحته، وهو ما نفى كل ما تردد خلال الفترة الماضية عن إصابته بأزمة صحية شديدة.

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وكان رامي إمام قد أكد في تصريحات سابقة أن كل ما تردد عن إصابة والده بأزمة صحية، لا أساس له من الصحة.

رامي أكد أن الزعيم بصحة جيدة، ويواصل تصوير مسلسله الجديد “فالنتينو”، وأنه انتهى بالفعل من تصوير أكثر من ٤٠% من أحداث المسلسل في وقت قياسي، مشيرا إلى أن التوقف المؤقت لتصوير المسلسل لا يعود لأسباب مرضية كما أشاع البعض، وإنما لأسباب أخرى لن يتم الكشف عنها في الوقت الحالي.

ومسلسل “فلانتينو” من بطولة الفنان عادل إمام، والفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة داليا البحيري، والفنانة وفاء صادق، والفنان طارق الابياري، والفنانة هدى المفتي، والفنان محمد كيلاني، والفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة الهام عبد البديع، والفنان سليمان عيد، والفنانة بدرية طلبة، والفنان أحمد فريد، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.