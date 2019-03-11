هيا الشعيبي تدخل في نوبة بكاء بسبب إلهام الفضالة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في نوبة بكاء شديدة بعد علمها بإجراء صديقتها المقربة الفنانة إلهام الفضالة لجراحة خطيرة دون أن تخبرها مسبقا بالأمر.

هيا ظهرت في مقطع فيديو وهي تبكي بشدة بينما تجلس بجوارها إلهام الفضالة تحاول تهدئتها والاعتذار منها، وطلبت منها الكف عن البكاء.

إلهام أكدت لهيا أنها أخفت أمر الجراحة لأنها كانت لا ترغب في إزعاج المحيطين بها، لهذا فضلت إجراء الجراحة في هدوء، إلا أن هيا أكدت أنها غير مقتنعة بهذا المبرر، لتقول لها: “احنا غير.. احنا اخوات”.

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وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة قد خضعت مؤخرا لعملية جراحية خطيرة في إحدى المستشفيات الكبرى، وذلك منذ عدة أيام في سرية تامة.

إلهام كشفت عن تفاصيل الجراحة، في مقطع فيديو صورته بعد تعافيها، حيث قالت إنها خضعت لعملية لإزالة حلقة المعدة، إلا أن الطبيب وجد أن الحلقة كانت ملتصقة في الكبد وكادت تصل للمريء، مما جعل الجراحة تستغرق حوالي 3 ساعات ونصف.

الفنانة الكويتية أكدت أنها بعد إزالة حلقة المعدة أجرت عملية تكميم، وبسبب كمية “البنج” الكبيرة التي تلقتها خلال العملية الجراحية، ظلت نائمة فترة طويلة استمرت ليومين وهي شبه فاقدة للوعي، لافتة إلى أنها أجرت العملية في سرية حتى لا تقلق من حولها وتزيد من توتر الموقف.