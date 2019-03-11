محاكمة جديدة محتملة لسيف علي خان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أصدرت محكمة جودبور العليا في الهند، يوم الإثنين 11 مارس، إخطارا لممثلي بوليوود سيف على خان، وسونالي بيندر، ونييلام كوثاري، وتابو ودوشان سينغ فيما يتعلق بقضية قضية صيد الأسود غير المشروعة لعام 1998.

ويأتي هذا التطور بعد أن طعنت حكومة الولاية في تبرئة هؤلاء النجوم الذين كانوا متهمين في القضية التي استحوذت على اهتمام الرأي العام هناك.

شاركت وكالة الأنباء الآسيوية الدولية (ANI) الأخبار على حساب تويتر الخاص بها، وكتبت على تويتر: ” أصدرت محكمة جودبور العليا إخطارات إلى سيف على خان، وسونالي بيندر، ونيلام كوثري، وتابو ودوشيران سينغ بشأن استئناف حكومة الولاية بعدما برأتهم محكمة محلية، في قضية صيد الأسود غير المشروعة لعام 1998.

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وقد بُرئت المحكمة سيف، وسونالي، ونيلام، وتابو، ودوشيانت في القضية في 5 أبريل من العام الماضي، من ناحية أخرى، أُدين سلمان خان بموجب المادة 9/51 من قانون حماية الحياة البرية. وقد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع غرامة قدرها 10، 000 روبية.

ومع ذلك، بعد قضاء ليلتين في سجن جودبور المركزي، تم منحه افراجًا بكفالة بقيمة 50000 روبية، وسيتم الاستماع إلى استئنافه ضد الحكم في 3 أبريل.

اتُّهم نجوم السينما السائقين بصيد الأسود في قرية كانكاني بالقرب من جودبور في ليلة 1-2 أكتوبر 1998، خلال تصويرهم أحد الأعمال الفنية في ذلك الوقت.