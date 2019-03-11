تورط زوج نادين نسيب نجيم في أعمال غير مشروعه في «خمسة ونص»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تشارك الفنانة اللبنانية نادين نادين نسيب نجيم، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «خمسة ونص»، مع كل من الفنان قصي خولي، والفنان معتصم النهار.

وكشف برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، عن تفاصيل المسلسل، والذي تجسد فيه نادين دور طبيبة أورام سرطانية تدعى بيان تاج الدين، وهي من طبقة اجتماعية مرموقة، وشهرتها وحب الناي إليها تصل بها إلى أن تكون نائبة بالبرلمان.

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ولكنها تخوض بعد ذلك صراع اجتماعي وعاطفي كبير ضد زوجها رجل الأعمال المتسلط عمار الغانم، والذي قوم بتجسيد شخصيته الفنان قصي خولي، وذلك بعدما تكتشف تورطه بأعمال ممنوعة في تجارته، وتنفصل عنه لكي تعيش حياة مستقرة وطبيعية.

وبعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة في عمر نادين نسيب نجيم، بعدما تعيش قصة حب جديدة مع الفنان معتصم النهار، ولكن الماضي يطاردها وتواجه العديد من المشاكل بسببه.

يذكر أن آخر أعمال نادين، كان مسلسل «طريق»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وشاركها البطولة الفنان السوري عابد فهد، وفاء الموصللي، ختام اللحام، عبدالهادي الصباغ، زينة مكي، جنيد زين الدين، وغيرهم، والعمل مأخوذ عن قصة للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، وإخراج رشا شربتجي.