حميد الشاعرى ضيف شرف على «الواد سيد الشحات»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك المطرب والنجم حميد الشاعرى كضيف شرف ضمن أحدث مسلسل “الواد سيد الشحات”، للنجم احمد فهمى وخطيبته هنا الزاهد، وكان حميد، قد انتهى من تصوير مشاهده فى العمل وصور مشاهده الأيام الماضية فى الديكورات الخاصة بالمسلسل حيث يظهر ضيف شرف خلال الأحداث بجانب بطل العمل.

ويشارك فى بطولة العمل محمد عبد الرحمن “توتا”، وتم الانتهاء من تصوير عدد جيد من الحلقات خلال الاسابيع الماضية.

مسلسل “الواد سيد الشحات” يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج “شركة سينرجى”، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى.

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وعلى جانب أخر، احتفل حميد الشاعري، بعيد ميلاده في حفل كبير في فندق فورسيزونز الجيزة، وذلك مساء الأربعاء 28 نوفمبر.

وشهد الاحتفال حضور عدد كبير من من نجوم الغناء في فترة التسعينيات، ومنهم الفنان هشام عباس، والفنان إيهاب توفيق، والفنان علاء عبد الخالق، والفنانة منى عبد الغني، والفنان حسام حسني، والفنان حسن عبدالمجيد، والفنان أحمد جوهر، والفنان حمدي باتشان، والفنان فارس.

كما حضر الإعلامي جورج قرداحي، والإعلامي ممدوح موسى، بالإضافة لعدد من نجوم الغناء الشباب، منهم: مينا عطا وزيزي، وشذى، وأحمد الشامي، ومحمد قماح.