فيديو.. عرض فيلم الممثل ايوشمان خورانا Andhadhun في الصين

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

مع بداية ظهور الصين كسوق رائج ومهم للأفلام الهندية، توالى إطلاق الأعمال المميزة هناك والتي استقبلها الجمهور الصيني أحسن ما يكون الاستقبال.

وحاليًا، تستعد تلك السوق المتعطشة للفن في بوليوود، لاستقبال الفيلم الجديد Andhadhun، التي سينشر بعنوان Piano Player في الصين، والمتوقع إطلاقه بدور العرض السينمائي هناك قريبًا.

ينتج العمل الفني شركتا Viacom18 Motion Pictures & Matchbox Pictures، وهو من بطولة النجم الشاب ايوشمان كورانا Ayushmann Khurrana والنجمة ذات الإثارة البالغة راديكا أبتي Radhika Apte، والمتألقة تابو Tabu.

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تدور قصة الفيلم حول “سيمي”، وهي زوجة يائسة تعاني الفقر، تتحول إلى زوجة غنية بسبب ظروف مرت بها، وتبدأ القصة تأخذ منحنى الاثارة عندما يتم ضبطها وهي تتخلص من جثة زوجها أمام عازف البيانو أكاش المفترض أنه أعمى.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق فيلم للمخرج الهندي راغافان في الصين، كما أنه متحمس بشكل كبير لعرض فيلمه على جمهور جديد.

وفي سياق مختلف، كانت الكاتبة طاهرة كاشياب Tahira Kashyap زوجة الممثل ايوشمان خورانا Ayushmann Khurrana قد كشفت عن إصابتها بسرطان الثدي، في وقت سابق.