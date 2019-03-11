سمية الخشاب تروّج لكليبها الجديد بجلسة تصوير بالأبيض والأسود.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شوقت الفنانة المصرية سمية الخشاب جمهورها لكليب أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم “بتستقوى”، بنشرها برومو للكليب، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”ز

الفنانة المصرية ظهرت في البرومو وقد امتلأ وجهها بالكدمات، وذلك في رسالة منها لمحاربة العنف ضد المرأة بكل اشكاله.

سمية روّجت للكليب بجلسة تصوير حديثة خضعت لها، بعدسة المصور عماد قاسم، وقد ظهرت فيها بأكثر من إطلالة، إلا أن كل الإطلالت جمعت بين اللونين الأبيض والأسود، من توقيع المصمم غيهاب العادلي.

الفنانة المصرية تزينت بمكياج كثيف بلمسات الماكيير أمين، وأطلت بتسريحات شعر مميزة بأنامل مصفف الشعر محمد عامر.

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وقد شاركت سمية جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وشكرت كل من عمل على إطلالتها.

وكانت الفنانة المصرية قد صورت الأغنية بطريقة الفيديو كليب من إخراج جميل المغازي، الذي اختار بعض المواهب الشابة لتُشارك تمثيليًا إلى جانب سمية في أحداث الكليب الدرامي.

يذكر أن سمية كانت قد زارت المجلس القومي للمرأة منذ أيام قليلة، حيث استقبلتها رئيسة المجلس بترحاب كبير وتشجيع على فكرة مناهضتها ومحاربتها لظاهرة العنف ضد المرأة التي يناهضها المجلس في الكثير من حملاته، وحازت الأغنية بكلماتها وألحانها على إعجاب كبير من رئيسة المجلس وأعضائه الذين تأثروا بفكرتها للغاية ولاقت تشجيعا كبيرا على هذه الخطوة.