حمدي الميرغني: حلمي تحقق بالوقوف أمام الزعيم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان حمدي الميرغني، نجم «مسرح مصر»، عن سعادته لمشاركته الفنان الكبير عادل إمام، في مسلسل «فلانتينو».

حمدي الميرغني، نشر صور من كواليس المسلسل عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «الحمد لله حلمي أتحقق بأني أمثل مع الأستاذ الزعيم عادل إمام، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، فلانتينو رمضان 2019 دعواتكم».

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مسلسل «فلانتينو» يشارك في بطولته دلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، و وفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتى، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبدالبديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

وتقدم الفنانة دلال عبدالعزيز، شخصيه تدعي “عفاف” وهي زوجة “نور عبدالمجيد ” والذي يقدم هذه الشخصية الزعيم عادل إمام ولديهم ثلاثة أبناء ويرجع أسماءهم الي علماء وقاده علميه الا وهم “رفاعة والذي يقدم هذه الشخصية الفنان طارق الأبياري و”أرشميدس” ويقدم هذه الشخصية الفنان محمد كيلاني و”نبويه” وتقدم هذه الشخصية الفنانة هدي المفتى.

وأضافت دلال عبد العزيز، أنها تعمل بجانب دورها كزوجه للزعيم عادل إمام حيث أنها تعمل مديره مدارس فلانتينو انترناشيونال .