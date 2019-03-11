- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعود الفنانة المصرية سماح أنور للسينما من جديد من خلال فيلم “استدعاء ولى عمر” للمخرج أحمد البدري، ومن إنتاج وائل عامر.
ويشارك فى بطولة فيلم “إستدعاء ولى عمر”، حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، انتصار، كلوديا حنا، محمد لطفي، مي كساب، ايمان السيد، والعمل من تأليف السيناريست محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري”.
وكانت الفنانة المصرية قد نشرت عدد من صور الاحتفال ببدء التصوير عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلقت قائلة: «بدء تصوير استدعاء ولي عمرو تأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري احلى كاست ده ولا ايه».
الصور ظهر فيها عدد من أبطال العمل ومنهم الفنانة حورية فرغلي، والفنان صبري فواز، والفنانة مي كساب، وعدد من الفنانين.
وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية، وسيتم تصويره بالكامل داخل مصر، ومن المقرر أن تجسِّد سماح من خلال العمل شخصية ناظرة المدرسة التي تدور فيها الأحداث.
كانت هذه تفاصيل خبر سماح أنور تواصل «إستدعاء ولى عمر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.