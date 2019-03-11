هاني شاكر: محمد رمضان لا يختلف عن حمو بيكا ومجدي شطة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أثار منح الفنان المصري محمد رمضان، تصريحًا بالغناء، حالة جدل واسعة خلال الساعات الماضية.
الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، رد على حالة الجدل التي أثيرت قائلًا، إن تصريح إقامة الحفلات في مصر يخضع لعدة لجان داخل النقابة وهي المنوطة بمنح التصاريح من عدمها وأنه كنقيب ليس لديه دخل بها.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن كل من يريد إقامة حفلة غنائية عليه أن يسلك الطرق القانونية ويقدم أوراقه للجان النقابة وهي صاحبة الحق في إعطاء التصريح من عدمه، والنقابة تعامل الجميع بسواسية.. سواء كان محمد رمضان أو حمو بيكا أو مجدي شطة.
يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، منحت الفنان محمد رمضان تصريح إقامة حفلة لمدة يوم واحد فقط، أعلن عنها رمضان تحت عنوان «أقوى حفلة في مصر»، نهاية شهر مارس الجاري في أحد المراكز التجارية.
ويستعد محمد رمضان، لإطلاق أغنية جديدة بعنوان «The Moon»، والمُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، من إخراج ياسر سامي، وإنتاج تامر مرسي، وذلك بعد نجاح الأغاني التي طرحها خلال الفترة الماضية.
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