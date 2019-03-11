هادي الباجوري: الجهل وقلة التربية هما السبب في اختفاء القبلات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن المخرج المصري هادي الباجوري، رفضه مصطلح «السينما النظيفة»، وذلك رغم ظهور منذ ما يقرب من العشرين عامًا.

هادي الباجوري، تحدث خلال برنامج «المواجهة مع النفس»، والمذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، عن رفض المجتمع للقبلات، وعندما سأله المذيع ما الذي أوصلنا إلى هذا؟ أجاب دون تردد: «الجهل، وقلة التعليم وقلة التربية».

وقال: «القبلة دائما في السينما لها علاقة بالحب، وجميع أفلامنا السينمائية القديمة بها قبلات، والآن الوضع انقلب، فأصبح الفيلم الذي يحتوي على قبلة فيلم غير نظيف».

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وأضاف: «ممكن أقدم فيلما رومانسيا جدا، وأكون في حاجة لهذه القبلة، لتوصيل معنى بأن البطلين وصلا لمرحلة من الحب تسمح بهذه القبلة، لكنني لم أعد أستطع تقديم ذلك، بسبب ما يطلق عليه “سينما نظيفة”».

وكشف الباجوري أنه عندما يتحدث مع ممثل أو ممثلة عن تقديم قبلة في عمل سينمائي، فإنه يفاجئ بأنهما يرفضان، حتى لو ليس لديهما مشكلة في فكرة القبلة، لكن الرفض خوفًا من الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال المخرج هادي الباجوري كان فيلم «الضيف»، من تأليف إبراهيم عيسى وبطولة خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض وماجد الكدواني ومحمد ممدوح.