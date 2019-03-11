شاهد الفنانة "درة" بإطلالة طفولية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت الفنانة درة، صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، "إنستجرام"، و "فيسبوك"، وهى تبدو بإطلالات الاطفال. وظهرت درة بإطلالة طفولية، حيث ارتدت بدلة جينز وحرصت على ربط شعرها على هيئة قطة مثل الأطفال. وشاركت الفنانة درة فى العديد من الافلام والمسلسلات التى تذاع فى الوطن العربى.

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