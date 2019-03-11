طارق سويد يتعرض للسرقة

تعرض حساب الممثل والكاتب اللبناني طارق سويد على موقع انستغرام للسرقة حيث يحاول الأخير استرجاعه في شتى الطرق لكن دون جدوى.

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طارق أضطر ان يفتح حساباً جديداً على انستغرام وهو Officialtareksoueid لاجل التواصل مع جمهوره الى حين استرجاع الحساب القديم.

من جهة اخرى، بدأ مجموعة من الممثلين تصوير مسلسل “بالقلب”، كتابة طارق سويد تمثيل باقة من الممثلين نذكر منهم: بديع ابو شقرا، كارمن لبس، الين لحود، سارة ابي كنعان، رندة كعدي، غابريل يمين، سمارا نهرا، نوال كامل، دارين الجندي واخراج جوليان معلوف وانتاج “g8 برودكشن”.

فكرة المسلسل مأخوذة من حوادث ومشاكل واقعية تحصل في مجتمعنا وبخاصة في لبنان. وانه سيعرض في رمضان 2019 على شاشة LBCI .