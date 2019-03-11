متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، عن قرب استقبالها أول أحفادها من ابنتها، معربًة عن سعادتها بهذا الخبر.
وشاركت الفنانة الكويتية متابعيها عبر "سناب شات"، مقطع فيديو أثناء ذهابها إلى عيادة الطبيبة المتابعة لحالة ابنتها الصحية، لافتًة إلى أنها كانت تذهب لهذه العيادة أيضًا أثناء ولادتها.
وأوضحت "الفضالة"، أنها تنتظر تحديد نوع المولود، فيما حضرت مفاجأة في منزلها بإقامة حفل واستضافة المقربين بسبب هذه المناسبة التي اعتبرتها الأهم في حياتها.
يُذكر أن الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، خضعت منذ أيام، لجراحة تكميم، بإزالة حلقة المعدة، لافتًة إلى أنها عملية كبيرة استمرت 3 ساعات ونصف الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام الفضالة "جدة" قريبًا.. وتُحضّر مفاجأة لاستقبال المولود! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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