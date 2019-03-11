فاطمة الحربي.. السُعودية التي كشفت "ثغرة أبل"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حفرت فاطمة الحربي اسمها بأحرف من نور، لتثبت أن المرأة السعودية قادرة على الابتكار والاختراع، والوصول إلى العالمية، بعد اكتشافها ثغرة في نظام شركة "أبل" الأمريكية.

وتزامنًا مع رؤية المملكة 2030 نحو تمكين المرأة، تعد فاطمة الحربي من أبرز النساء السعوديات خلال الفترة الماضية، والتي صعد نجمها بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة.

وفاطمة الحربي هي باحثة مساعدة وعضو في هيئة تدريس بجامعة طيبة في فرع ينبع، وطالبة دكتوراه في "UCR" تخصص تدقيق أمن معلومات وشبكات، وتحمل شهادة البكالوريوس في الحاسب الآلي من "KAU"وماجستير حساب آلي من "CSULA".

كما وضعت شركة "أبل" اسمها ضمن قائمة المساهمين في تطوير النظام في إحدى صفحات موقعها الرسمي، كما تمكنت خلال تحضير الدكتوراه من اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في نظام"MACOS" الذي يعد أقوى أنظمة شركة أبل وكذلك في أنظمة شركات أخرى منها "مايكروسوفت" و"ولينكس".

ومن المقرر أن يتم نشر بحثها الخاص بالثغرة خلال فعاليات مؤتمر "INFOCOM" التابع لمنظمة "IEEE"الذي ينطلق نهاية إبريل في باريس، حيث جاء اكتشاف فاطمة الحربي للثغرة ليؤكد مدى التطور الذي حدث في المملكة والفرص المتاحة للسيدات في البلاد خلال الفترة الماضية.

عن حياتها

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بدأت فاطمة حياتها العلمية من جامعة الملك عبد العزيز عام 2005، وحصلت على بكالوريوس العلوم عام 2009.

سافرت الحربي إلى الولايات المتحدة الأميركية لتلتحق بجامعة كاليفورنيا في ولاية لوس أنجلوس عام 2011، وحصلت على الماجستير في علوم الكمبيوتر عام 2013، ثم الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في الفترة من 2014 حتى 2019.

عملت فاطمة في 2013 كمدرسة مساعدة، ثم محاضرة في "ITT" الفني في الفترة من مارس 2014 وحتى يونيو من العام نفسه، ثم محاضرة أيضًا في جامعة طيبة بالمدينة، ثم عادت لجامعة كاليفورنيا لتحصل على الدكتوراه من هناك، وتعمل في مجالات أبحاث الخريجين.

ويأتي صعود نجم السعودية فاطمة الحربي في ظل مكاسب عدة حصلت عليها المرأة السعودية، خلال الفترة الماضية، حيث دخول المرأة السعودية للعمل في مجال الطيران المدني بتسجيل أول متدربين قبل توظيفهن، ثم اقتحام المرأة السعودية مجال تصميم المطارات، وتنظيم أول ماراثون للركض، والسماح لها بالعمل "كاتب" بوزارة العدل، إلى جانب الكثير من المجالات الأخرى.

يذكر أن المرأة السعودية حققت العديد من المكاسب مؤخرًا بعد السماح لهن في المملكة بقيادة السيارة منذ يونيو الماضي، وتعيين أول نائبة لوزير العمل من السيدات هي السيدة تماضر الرماح، وتعيين 4 سعوديات في مجالس إدارات الغرف التجارية، وتعيينات أخرى في بعض الوزارات، كذلك تنظيم حفلات غنائية مختلطة، بالإضافة إلى بناء دور سينما، وهو ما لم يكن موجودًا من قبل.