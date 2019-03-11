شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى ومى عز الدين ومحمد إمام نجوم التيمة الشعبية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دراما رمضان المقبل، اعتماد عدد من المسلسلات المقرر عرضها فى الشهر الكريم، على التيمة الشعبية فى القصص التى تقدمها، خاصة وأن هذه التيمة تعد قريبة من الشريحة الأكبر للجمهور المصرى، كما أن هذه النوعية من الأعمال دائماً ما تحقق نجاحات جيدة، وتكون الحارة الشعبية بطلا رئيسيا فى الأحداث، ويظهر 4 نجوم فى منافسات هذا العام معتمدين عن التيمة الشعبية فى أعمالهم.

ويأتى النجم محمد رمضان فى مقدمة النجوم الذين يقدمون الدراما الشعبية فى رمضان المقبل من خلال مسلسل "زالزال" الذى تدور أحداثه فى إطار شعبى، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته حلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ويوسف عثمان ومصطفى منصور.

ياسمين صبرى تخوض تجربة البطولة المطلقة الأولى من خلال مسلسل "حكايتى"، معتمدة فيه على التيمة الشعبية وتظهر من خلاله بدور فتاة فقيرة من حارة بداية الأحداث، وتسير فى رحلة صعود تواجه فيها العديد من الصعوبات، والعمل إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، ويشارك فى بطولتة وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، تامر شلتوت، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وسارة نخلة.



ياسمين صبرى

مى عز الدين تعود إلى التيمة الشعبية فى مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة" التى قدمتها سابقاً فى أكثر من عمل وحققت بها نجاحات كبيرة، حيث تظهر مى من حارة شعبية وترث مدرسة وتواجه العديد من المفارقات لصعوبة تأقلمها على الثقافات داخل المدرسة، والمسلسل يشارك فى بطولته بوسى، أمير المصرى، محمد أنور، حسام داغر، إيمان السيد، حجاج عبد العظيم، سامى مغاورى وأخرون، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أكرم فريد.

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مى عز الدين

محمد إمام يدخل المنافسات الرمضانية معتمداً على الدراما الشعبية فى مسلسله "هوجان" والذى يظهر فيه شاب فقير من حارة شعبية لدية قوة خارجة يستخدمها من أحل العيش والحصول على قوت يومه، ولكن تتطور حياته خلال الأحداث، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.



هوجان

مصطفى خاطر يدخل منافسات رمضان هذا العام بمسلسل "طلقة حظ" الذى يسجل ثانى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداث المسلسل فى إطار شعبى حول شخص متزوج ولديه 4 شقيقات ويعيشون حياة بسيطة فى حارة حتى تحدث المفاجأة، والعمل إنتاج شركة "سينرجى"، بطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.