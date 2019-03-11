شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد شائعة تعرضه لوعكة صحية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المخرج رامي إمام مقطع فيديو له علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من كواليس مسلسل "فلانتينو" الذي سيعرض في الماراثون الرمضاني 2019 بعد أن تداولات شائعات تفيد بتوقف التصوير بسبب تعرض الزعيم عادل إمام لوعكة صحية.

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وعلق رامي علي الفيديو قائلا:" اليوم من تصوير مسلسل "فلانتينو" رمضان ،انتظرونا 2019.

مسلسل "فلانتينو " تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.