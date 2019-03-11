شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل لمشاريع الأفلام القصيرة بمهرجان مالمو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج محمد قبلاوي رئيس ومؤسس مهرجان مالمو للسينما العربية عن فتح باب التسجيل لمشاريع الأفلام القصيرة وذلك للسنة الخامسة على التوالي وذلك لدعم مشاريع الأفلام في مراحل التطوير لصانعي الأفلام العاملين في بلدان الشمال الأوروبي. ويضع المهرجان شروط خاصة بالتقدم حيث يجب أن يكون لقصة الفيلم صلة بالثقافة العربية أو الهوية أو المنفى على أن يكون المتقدم من ساكني أحد دول الشمال السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وأن يكون المتقدم (مخرج أو منتج) يقيم في بلد من بلدان الشمال الأوروبي (السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وأيسلندا) ولديهم أصول عربية ويستمر باب التسجيل مفتوحا من اليوم 11 مارس الجاري وحتي 31 مايو المقبل.

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