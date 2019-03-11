شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هيو جاكمان يستمتع بركوب دراجته فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم العالمى هيو جاكمان وهو يستمتع بركوب دراجته في شوارع حي سوهو بمدينة نيويورك، وذلك قبل طرح فيلمه الأنيمشن Missing Link، المقرر طرحه يوم 12 إبريل من العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

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ويدور الفيلم حول السير ليونيل فروست صاحب الشخصية الكاريزمية المحقق الأول في عالم من الأساطير والوحوش، والمشكلة هي أنه لا يوجد أيا من أقرانه من ذوي العقلية متناهية الصغر في المجتمع يدركون ذلك، والفرصة الأخيرة للسيد ليونيل لقبوله فى هذه النخبة هي مغامرة جديدة تعتمد على السفر إلى شمال غرب المحيط الهادئ في أميركا لإثبات وجود مخلوق أسطوري، وبقايا حية من سلالة الإنسان البدائية.

الفيلم من بطولة زوي سالدانا، هيو جاكمان، تيموثي اوليفانت، إيما طومسون، زاك جاليفياناكيس، ستيفن فراي، مات لوكاس، أمريتا أشاريا، ديفيد وولامز، ومن تأليف وإخراج كريس بتلر.