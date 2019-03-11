شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة أجازة يوم من "قمر هادى" لتغيير الديكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فريق مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة على أجازة يوم واحد من التصوير بسبب تغيير الديكورات، ومن المقرر أن يستأنف تصوير المشاهد غداً الثلاثاء فى ديكورات مخصصة بالعمل يقوم بمعاينتها المخرج رؤوف عبد العزيز.

وصور سلامة مشاهد من المسلسل فى إحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، وهو يودع والده صبرى عبد المنعم حيث تضمن المشهد مرض الأخير دخل على أثرها إلى المستشفى.

مسلسل "قمر هادى" إنتاج شركة "سينرجى"، و تأليف اسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز فى تعاونه الثالث على التوالى مع هانى سلامة بعد مسلسلى "فوق السحاب" و"، ويشارك فى بطولة العمل يسرا اللوزى، داليا مصطفى، مريم حسن، محسن محيى الدين، نورهان، أشرف زكى، حمزة العيلى، مؤمن نور، آية سماحة، هاجر عفيفى، رحاب عرفة وعدد آخر من الوجوه الشابة.