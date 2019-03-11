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شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة بعد إصابتها بوعكة صحية: ولدت من جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة أصالة نصري، جمهورها على حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة الأيام الماضية، وكتبت أصالة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "انستجرام"، قائلة: "الحمد لله اليوم حاسة انى ولدت من جديد، إمبارح كان أصعب يوم بحياتي تقريباً، كانت حرارتي طول اليوم والليلة اللى قبلها عالية زيادة، وأنا ما بخاف من شي غير من الحرارة، لأنها سبق وكانت سبب محنتي".
وأضافت: "الله يحفظ عيلتي اللي ما تركوني لحظة وأنا بالحالة، وأمي الغالية الحنونة الحبيبة اللي اهتمت فى وكأنى طفلة وكانت عم تعطينى الدوا مثل ما بعطى الدواء لآدم وعلي الله يحفظهم".
وتابعت: "الحمد لله على الصحة وألف الحمد لله راحت الحرارة من غير أضرار، واليوم راح سجل مشاركة بمناسبة إفتتاح الأوليمبياد الخاصة لأصحاب الهمم للألعاب العالمية أبو ظبي 2019 أتمنى أن أرتقي بصوتي وأدائي لما يتناسب مع هذا الحدث العظيم".
أصالة
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