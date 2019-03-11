محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت النجمة هيفاء وهبي عددًا من الفيديوهات لجمهورها أثناء احتفالهم بعيد ميلادها أسفل منزلها، عبر خاصية "الإستوري" بحسابها الرسمي على "إنستجرام"
وكشف الفيديو عن قيام عدد من جمهورها بالتجمهر أسفل منزلها ببيروت حاملين البالونات، بينما ظهرت لهم هيفاء عبر شرفتها وعلقت على الفيديوهات قائلة: "جمهور فريد"
يذكر أن هيفاء احتفلت مساء أمس الأول وسط أصدقائها بعيد ميلادها في أحد كازينوهات العاصمة اللبنانية بيروت.
يُذكر أن هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس 1976.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| هكذا احتفل جمهور هيفاء وهبي بعيد ميلادها أسفل منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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