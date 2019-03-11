هند صبري تنعى ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة التونسية هند صبري، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية التي سقطت أمس.

وعلقت: "اليوم أشارك أسرة الأمم المتحدة في نعي 19 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة الإثيوبية الذي وقع أمس ومن بينهم 7 أشخاص من أسرتي ببرنامج الأغذية العالمي".

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وتابعت: "إنه حادث مأساوي، ولا يسع المرء إلا أن ينعى أرواح هؤلاء الذين كانوا بعيداً عن ديارهم في محاولة منهم لجعل العالم مكاناً أفضل، أدعو الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب".

وكانت الطائرة الأثيوبية قد سقطت أمس الأحد، في جنوب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولقى جميع الركاب حتفهم.