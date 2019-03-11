بالفيديو.. أحمد داوود يروج للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"

نشر الفنان أحمد داوود، مقطع فيديو للجزء الأول من فيلم ولاد رزق، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "داوود" على الفيديو قائلا:" ولاد رزق 2..قريبا"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتفوق. ولاد رزق 2..قريبا"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتفوق. ويذكر أن آخر أعمال "داوود" فيلم "122"، وشاركه العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم " طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، أمينة خليل، محمد ممدوح، إخراج: ياسر الياسري، وتأليف: صلاح الجهيني.

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