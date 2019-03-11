محمد كارتر يكشف لـ " الوفد" تفاصيل حفل محمد رمضان

يستعد النجم محمد رمضان، لإحياء أولى حفلاته الغنائية، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 مارس من الشهر الجارى. وفي تصريحات خاصة لـ "لوفد"، قال المنتج محمد كارتر إن الحفل يقام يوم 29 داخل ساحة مركز المنارة، وتباع التذاكر طريق "تيكتس مارشيه". يوم 29 داخل ساحة مركز المنارة، وتباع التذاكر طريق "تيكتس مارشيه". ومن المقرر أن يحدث خلال الحفل العديد من المفاجآت التي لم تحدث من قبل ولن تحدث مثلها بعد ذلك، حيث أنها أكبر تكلفة حفل في العالم العربي. جدير بالذكر تم تقسيم أسعار تذاكر الحفل إلى 3 فئات: الفئة الأولى بقيمة 250 جنيها. Advertisements الفئة الثانية بقيمة 500جنيه. الفئة الثالثة بقيمة 1000 جنيه.

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