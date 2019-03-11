نشرت الفنانة يسرا اللوزي صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "اللوزي" على الصور قائلة: "أتمنى للجميع يوم رائع"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين لها دوام النجاح والتفوق. وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين لها دوام النجاح والتفوق. ويذكر أن آخر أعمال "اللوزي" مسلسل "بالحجم العائلي"، وشاركها العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم "يحيى الفخراني، ميرفت أمين، عمرو صالح، ندى موسى، إخراج: هالة خليل، وتأليف: محمد رجاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. يسرا اللوزي تتألق بالأبيض في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.