الخميس.. هند صبري ضيفة إنجي علي في أسرار النجوم

تحل الفنانة هند صبري ضيفة على البرنامج الإذاعي "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، على نجوم fm، وذلك يوم الخميس 14 مارس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
من المقرر أن تتحدث هند صبري خلال الحلقة عن حياتها الشخصية وبعض أسرارها إضافة لأعمالها الفنية الجديده التي تستعد لها.
جدير بالذكر، أن هند صبري
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