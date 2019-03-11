نشر الفنان أحمد صلاح حسني مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ظهر "حسني" في الصور التي نشرها عبر صفحته يرتدي قميصا لبني، ونظارة سوداء. ويذكر أن آخر أعمال "حسني" مسلسل "بيت السلايف"، وشاركه العمل عددا من الفنانين، وأبرزهم "بوسي، منة فضالي، حازم سمير، طارق صبري، إخراج: محمد عبدالخالق، وتأليف: عادل توفيق. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أحمد صلاح حسني يتألق في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.