بالفيديو.. منى الشاذلي تروج لحلقتها مع إياد نصار وإنجي المقدم

روجت الإعلامية مني الشاذلي للحلقة القادمة من برنامجها "معكم"، والتي تستضيف فيها كل من الفنان إياد نصار والفنانة إنجي المقدم، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهاتالشهير "إنستجرام".
ونشرت الشاذلي برومو الحلقة وعلقت قائلة: "انتظرونا مع حلقة تحدي إنجي المقدم وإياد نصار.. ليلة الخميس ٩ مساءً.. معكم منى الشاذلي".
جدير بالذكر أن برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، يُعرض علي شاشة DMC الفضائية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً.
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