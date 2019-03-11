غدًا.. منة شلبي ضيفة إسعاد يونس في صاحبة السعادة

تحل الفنانة منة شلبي، ضيفة برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع عبر شاشة قناة "dmc"، ومن المقرر أن تكشف العديد من أسرار حياتها الفنية والشخصية خلال حلقة غدٍ الثلاثاء، في

جدير بالذكر، أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، عبر قناة "DMC"، في الحادية عشرة مساءً. أن تكشف العديد من أسرار حياتها الفنية والشخصية خلال حلقة غدٍ الثلاثاء، فيتمام الحادية عشرة مساءً.جدير بالذكر، أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، عبر قناة "DMC"، في الحادية عشرة مساءً.

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