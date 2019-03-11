بالفيديو.. رسالة خاصة من ليلى علوي إلى يسرا في عيد ميلادها

وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة خاصة لصديقتها الفنانة يسرا في عيد ميلادها، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".
ونشرت ليلى مقطع فيديو ظهر فيه الثنائي معًا في أكثر من مناسبة، وعلقت عليه قائلة: "العشرة والأيام الحلوة،
جدير بالذكر أن الفنانه يسرا احتفلت مساء أمس بعيد ميلادها الـ68 في منزلها، وسط حضور عدد من أفراد عائلتها وزوجها ووالدتها، إضافه لبعض أصدقائها بالوسط الفني، منهم السيناريست تامر حبيب، إيناس الدغيدي، منه شلبي، سمير صبري، وغيرهم.
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