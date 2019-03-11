الليلة.. "قواعد العشق 40" على مسرح السلام

يقام مساء، اليوم الاثنين، عرض "قواعد العشق 40" على مسرح السلام بالقصر العيني، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر ما بين 50-75-100 جنيه.
ويذكر أن " قواعد العشق 40 " عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام،
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