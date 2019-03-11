شاهد.. أبو العروسة 108 تتصدر تريندات السوشيال ميديا

تصدر مسلسل "أبو العروسة" بحلقته الـ108 تريندات السوشيال ميديا كعادته منذ بداية الموسم الثاني له، وذلك بعد عرضها، أمس الأحد، على شاشة DMC الفضائية.
ويشار إلى أن الحلقة الـ108 من المسلسل تناولت العديد من الأحداث المهمة التي سيكون لها تأثير كبير
جدير بالذكر أن الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" بطولة سيد رجب، سوسن بدر، نرمين الفقي، مدحت صالح، محمد عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، كارولين عزمي، تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.
شاهد الحلقة الـ108كاملة من مسلسل أبو العروسة...
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