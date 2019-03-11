خاص بالصور- قوى الأمن الداخلي في المهرجان اللبناني للكتاب للتوعية من المخدراتخاص بالصور- الجيش...

ميرنا وليد - بيروت - يواصل المهرجان اللبناني للكتاب في مار الياس أنطلياس نشاطاته المميزة ويخطف الأنظار من خلاله القسم الخاص بـ قوى الأمن الداخلي الذي يتضمن العديد من الإصدارات المميزة.

ومن الملفت قوى الأمن الداخلي تقوم بحملة توعية من المخدرات عبر هذا القسم حيث يقوم عناصر متخصصين في المؤسسة بتعريف الزائرين على مضار المخدرات بشكل عام، كما يقومون بشرح مفصل لهم حول أنواع المخدرات الرائجة حالياً، للوقاية منها وحماية كل الأشخاص من تعاطيها وخاصة فئة الشباب والمراهقين.

نشاط قوى الأمن الداخلي في المهرجان يؤمن درع وقاية ثقافية حول قضية المخدرات وخطوة في الإتجاه الصيحيح.