خاص بالصور- الجيش اللبناني متواجد في المهرجان اللبناني للكتاب بإصدارات مميزة

ميرنا وليد - بيروت - يتواجد الجيش اللبناني في معرض المهرجان اللبناني للكتاب في مار الياس أنطلياس من خلال قسم مميز.

القسم المخصص للجيش اللبناني يحتوي على العديد من الأمور المعروضة للزوار كمجلة الجيش التي تطلقها مديرية التوجيه، والمفكرة السنوية للجيش، وكذلك أعلام الجيش اللبناني والعلم اللبناني.

مجلة الجيش تتضمن الكثير من المواد الصحفية المميزة وكذلك معلومات عن الجيش اللبناني، وعن لبنان، وعن شهداء المؤسسة العسكرية، لذا ندعو الجميع لزيارة قسم الجيش اللبناني في المعرض.

يذكر أن المهرجان اللبناني للكتاب يقام فيه العديد من الندوات الثقافية وكذلك يشهد توقيع كتب من قبل العديد من المؤلفين ويسجل نسب زوار مرتفعة.