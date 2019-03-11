سمير حبشي يطل شخصياً بـ"ثواني".. لمسة إخراجية تضيف التشويق

ميرنا وليد - بيروت - مما لا شك فيه أنّ المخرج اللبناني سمير حبشي يحصد من خلال مسلسله "ثواني" النجاحات الكبيرة، خصوصاً أنّ العمل يتواجد به نخبة من أبرز الممثلين اللبنانيين.

وفي حلقة أمس الأحد من المسلسل لفتت إنتباهنا إطلالة سمير حبشي شخصياً في العمل، وتحديداً في المشهد الذي تكون به الممثلة ريتا حايك متواجدة في أحد المجمعات التجارية، فيطل خلفها وكأنه يراقبها.

الخطوة التي قام بها حبشي إخراجياً تحمل العديد من الأبعاد، فهي تضيف عنصر التشويق بشكل كبير على العمل وتساءل العديد من المشاهدين مَن هذه الشخصية وماذا تريد من "هنادي" أو ريتا حايك، كما أنها لمسة إخراجية يريد من خلالها المخرج أن يثير علامات إستفهام إضافية حول الأحداث، خصوصاً أن حبشي من المعروف عنه أنه صاحب لمسات فنية إخراجية مميزة ويظهر هذه الميزة من خلال كل الأعمال التي أشرف على إخراجها.