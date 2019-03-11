طوني عيسى برع في التمثيل والتقديم والغناء.. ووالده ممثل شهير وأغرم بفتاة من ديانة مختلفة

ميرنا وليد - بيروت - ولد الممثل طوني عيسى في عمشيت، في 14 حزيران/يونيو عام 1979. ترعرع في قرية إسمها بعشتة وعاش فيها حوالي اثني عشر عاماً، وتلقى تعليمه في مدرسة الفرير حتى الصف الثاني.

ما قد لا يعرفه البعض أن طوني عيسى إختار مجال التمثيل من والده، وهو ممثل لبناني معروف ومدير إنتاج فني إسمه ناظم عيسى، فكان يرافقه إلى كواليس مسلسلاته.

أكمل دراسته في المرحلة المتوسطة في مدرسة الليسيه عمشيت وثانوية عمشيت، وعندما تخرّج من المدرسة تخصص بإدارة الفنادق في معهد القرطباوي.

بداية مشواره الفني

بدأ طوني عيسى بدراسة الموسيقى عندما كان يبلغ من العمر 8 سنوات ثم دخل الى الكونسرفتوار حيث تعلم العزف على آلات الدف والطبلة ، وبعدها درس الصولفيج والإيقاع في جامعة الروح القدس في منطقة الكسليك، لبنان.

بداية مشواره الفني لم تكن في التمثيل، لا بل في الغناء فقد كان يقدم العديد من الحفلات الخاصة، بعدها قرر دخول مجال التمثيل فشارك في مسرحية "على أرض الغجر" مع الأخوين الرحباني، اللذين كانا حلماً بالنسبة للممثلين في العالم العربي.

انطلاقته الفعلية كممثل كانت في مسلسل "يا مالح يا بحر"، للمخرجين طانيوس أبي حاتم وليليان بستاني أما شهرته الفعلية كانت عبر مسلسل "الغالبون"، الذي نال عنه جوائز محلية.

أعماله

شارك طوني عيسى في أكثر من 32 مسلسلاً درامياً، منها كانت من بطولته : مطلوب عريس عام 2006، للحب وجه آخر عام 2007، الشيخة الأميركية ومالح يا بحر عام 2008، طماشة صحن يومي عام 2009، الغالبون بجزئه الأول عام 2012، من أجل عينيها والأرملة والشيطان عام 2011، الشحرورة كندا، عندما يبكي التراب، الغالبون الجزء الثاني عام 2012، إتهام عام 2014.

في عام 2016 قدم طوني عيسى 13 عملاً وكانت سنة إستثنائية له، حيث ظهر في : عشق النساء، ولاد البلد، كفى، حبيب، العراب بجزئيه الأول والثاني، عين الجوزة، بنت الشهبندر، علاقات خاصة، سمرا، مدرسة الحب، صرخة روح الجزء الرابع، خاتون. في عام 2017 قدم "مذكرات عشيقة سابقة" و"محرومين"، في عام 2018 لعب دور بطولة مسلسل "50 ألف" الى جانب الممثلة داليدا خليل، وشارك أيضاً في "حدوتة حب".

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في السينما في عام 2013 شارك في فيلم "24 ساعة حب"، أما في عامي 2016 و 2018 لعب دور البطولة في فيلمين الأول إسمه "تلتت" إلى جانب الفنانة منال ملاط، والثاني حمل إسم "كذبة بيضا" إلى جانب الممثلة جيسي عبدو. وفي عام 2019 شارك في بطولة فيلم "شرعوا الحشيشة"، إلى جانب فادي أندراوس وريتا حرب وختام اللحام وغيرهم من الممثلين.

في المسرح بعد مشاركته مع الرحابنة، شارك طوني عيسى في المسرحيات التالية: "دون كيشوت"، "أرض الغجر"، "كلنا تقلا"، و"الأندري".

دخوله مجال الفن

شارك طوني عيسى في الموسم الرابع من برنامج ديو المشاهير (2015-2016)، واستطاع أن يحصل على اللقب عبر تصويت الجمهور وبرهن عن موهبة غنائية واضحة، ودعم بفوزه جمعية Kids First، التي تهتم بالأطفال المصابين بالسرطان، وقدم المبلغ المالي الذي حصل عليه إليهم.

بعدها أصدر في نيسان/أبريل عام 2016 أغنية "كانوا القمر"، من كلمات رياض نجمة، ألحان باسم رزق، وتوزيع داني الحلو.

تجربته في تقديم البرامج

في تشرين الأول/أكتوبر عام 2016 قدم طوني عيسى برنامج "أهلية بمحلية" على قناة الجديد، واستطاع أن يدخل بيوت المشاهدين بخفة دمه وحضوره اللافت.

علاقة حب غامضة تجمعه بامرأة من غير دين

في أيلول/سبتمبر عام 2017، أعلن طوني عيسى أنه على علاقة حب مع شابة من غير ديانته، وأنه قد يتوج هذه العلاقة بالزواج، لكن طوني عيسى يرفض الكشف عن هوية حبيبته أو التكلم في هذا الموضوع.