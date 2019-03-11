خاص بالفيديو- منى طايع: انطلاقة رامي عياش كانت معي.. ونادين الراسي احترقت لفترة

ميرنا وليد - بيروت - على هامش مشاركتها في إحدى الحفلات صرّحت الكاتبة والممثلة اللبنانية منى طايع لموقع الفن حول انطلاقة الفنان رامي عياش في عالم التمثيل، وحول الشخصية الفنية التي تود أن تتعاون معها في المستقبل فاختارت طايع اسم فنانتين.

وفي سياق الحديث الذي أجريناه مع طايع كشفت لنا عن مشاركة الإعلامي طوني بارود في عملها المقبل، كما تناولنا عدّة مواضيع من بينها ردها على التعليقات حول اختيارها لوجوه جديدة في مسلسل "حبيبي اللدود" الذي عرض على الشاشة في الآونة الأخيرة.

كما أبدت رأيها بما حصل مع الممثلة نادين الراسي مؤخرا وعن ما إذا بالفعل الممثلة نادين نسيب نجيم خطفت الأضواء من الراسي.