ميرنا وليد - بيروت - على هامش مشاركتها في إحدى الحفلات صرّحت الكاتبة والممثلة اللبنانية منى طايع لموقع الفن حول انطلاقة الفنان رامي عياش في عالم التمثيل، وحول الشخصية الفنية التي تود أن تتعاون معها في المستقبل فاختارت طايع اسم فنانتين.
وفي سياق الحديث الذي أجريناه مع طايع كشفت لنا عن مشاركة الإعلامي طوني بارود في عملها المقبل، كما تناولنا عدّة مواضيع من بينها ردها على التعليقات حول اختيارها لوجوه جديدة في مسلسل "حبيبي اللدود" الذي عرض على الشاشة في الآونة الأخيرة.
كما أبدت رأيها بما حصل مع الممثلة نادين الراسي مؤخرا وعن ما إذا بالفعل الممثلة نادين نسيب نجيم خطفت الأضواء من الراسي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- منى طايع: انطلاقة رامي عياش كانت معي.. ونادين الراسي احترقت لفترة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.