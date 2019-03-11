كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن بهجت قمر ينفي توقف تصوير "فلانتينو" لـ عادل إمام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفنان الشاب حمدي المرغني نجم مسرح مصر، عن سعادته بالتمثيل أمام الزعيم عادل إمام، في مسلسله الرمضاني المقبل "فلانتينو"، قاطعًا بذلك شائعات توقف المسلسل وعدم لحاقه بالسباق الرمضاني.

ونشر "الميرغني"، مجموعة من الصور عبر حسابه على "تويتر"، جمعته بالزعيم عادل إمام، ضمن كواليس تصوير المسلسل، وعلق: "الحمدلله حلمي أتحقق أني أمثل مع الأستاذ الزعيم عادل أمام تأليف أيمن بهجت قمر

‏إخراج رامي أمام، ‏⁧‫فلانتينو‬⁩ رمضان ٢٠١٩ دعواتكم".

من جهته أعاد مؤلف العمل الكاتب أيمن بهجت قمر، نشر "التغريدة"، لينفي شائعات توقف المسلسل نتيجة تدهور الحالة الصحية للزعيم، وهنا تسائل المتابعون عن صحة الزعيم وحقيقة توقف تصوير المسلسل فقال متابع: "كان في اخبار إمبارح إن الزعيم مريض صحيح الكلام ده ولا إشاعة"، فرد أيمن، "لا الحمد لله الراجل ما شاء الله زي الفل ربنا يحفظه ويحميه".

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وكتب متابع آخر قائلًا: "ربنا يعينك يا أستاذ، إن شاء الله يكون وقف مؤقت ويرجع التصوير بسرعة، ربنا معاك"، وهو ما دعا أيمن للرد قائلًا: "الأستاذ بيصور النهاردة والتصوير شغال الحمد لله".

وللتأكيد نشر أيمن، مجموعة من الصور من كواليس المسلسل وعلقّ: "الزعيم بخير وارحمني يارب من كمّ الضغوط النفسية اللي بشتغل فيها وقويني، دعواتكوا".

كشف المخرج رامي إمام، نجل الزعيم عادل إمام ومخرج ومنتج مسلسل "فلانتينو"، حقيقة توقف إنتاج وتصوير المسلسل وفقًا لما ما نشرته بعض الصحف والمواقع بسبب أزمة صحية للنجم الكبير عادل إمام، نافيًا ما قيل في هذا الشأن تمامًا. وأوضح رامي إمام، أن "الزعيم" بصحة جيدة وأنه تم تصوير أكثر من ٤٠ % من أحداث المسلسل في وقت قياسي، مضيفًا في تصريحات صحفية أن توقف انتاج المسلسل لا يرجع لأسباب مرضية كما أشاع البعض وإنما لأسباب اخري لن يكشف عنها في الوقت الحالي. وتساءل رامي إمام عمن يقف وراء نشر أخبار سلبية عن المسلسل، منتقدًا المواقع التي تتعرض لصحة النجم الكبير عادل إمام، وقال إن التعرض لصحة عادل إمام خط أحمر لا يجوز لأحد الاقتراب منه، ومن غير اللائق تناول ذلك في الصحف بهدف الشوشرة علي العمل وإطلاق شائعات كاذبة.

مسلسل "فلانتينو" من انتاج شركة ماجنوم، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولة العمل كل من دلال عبدالعزيز، طارق الإبياري، هدى المفتي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني.