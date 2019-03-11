زوجة وائل جسار تنشر صورة لها بالحجاب والعباءة

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كتب امير فتحي في الاثنين 11 مارس 2019 03:53 مساءً -
نشرت ميراي جسار زوجة الفنان اللبناني وائل جسار صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها مرتدية العباءة الخليجية والحجاب برفقة إحدى صديقاتها التي شاركتها الإطلالة نفسها وارفقت الصورة بتعليق أشارت فيه إلى انها موجودة في المملكة العربية السعودية.
وتفاعل المتابعون مع إطلالتها هذه بشكل لافت حيث أعربوا عن جمالها وتقديرهم لإحترامها لتقاليد وعادات المملكة وإنفتاحها على كل الأديان.
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A post shared by Mireille Jassar (@mireillejassar) on Mar 9, 2019 at 10:35am PST
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