زوجة وائل جسار تنشر صورة لها بالحجاب والعباءة

نشرت ميراي جسار زوجة الفنان اللبناني وائل جسار صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها مرتدية العباءة الخليجية والحجاب برفقة إحدى صديقاتها التي شاركتها الإطلالة نفسها وارفقت الصورة بتعليق أشارت فيه إلى انها موجودة في المملكة العربية السعودية.

وتفاعل المتابعون مع إطلالتها هذه بشكل لافت حيث أعربوا عن جمالها وتقديرهم لإحترامها لتقاليد وعادات المملكة وإنفتاحها على كل الأديان.