شاهدوا ميريام فارس تلهو مع إبنها جايدن على الثلج

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كتب امير فتحي في الاثنين 11 مارس 2019 03:53 مساءً -
ميريام فارس
شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الجمهور عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أجواء قضائها لعطلة نهاية الأسبوع مع عائلتها.
ونشرت عدداً من الصور ظهرت فيها بلقطات عفوية مع إبنها جايدن وهما يلهوان على الثلج، وعلّقت بالقول :”يوم لا يُنسى”.
وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير حيث تخطى عدد معجبيها الـ120 ألف، إضافة إلى الكثير من التعليقات.
ويشار إلى أن آخر أعمال فارس أغنية “قومي” التي حققت نجاحاً كبيراً وهي أول أعمالها التي عادت بها إلى الساحة الفنية بعد غياب لفترة بسبب المرض.
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