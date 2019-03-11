تجديد سجن “منى فاروق وشيما الحاج” على ذمة التحقيق بالفيديوهات الجنسية

كتب امير فتحي في الاثنين 11 مارس 2019 03:53 مساءً -

منى فاروق وشيما الحاج Advertisements أصدر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر في القاهرة قرار تجديد سجن الفنانتين المصريتين شيما الحاج ومنى فاروق لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في الفيديوهات الجنسية. ووجّهت النيابة للفنانتين تُهم نشر فيديو إباحي مع المخرج الشهير خالد يوسف وانتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الموجودين في المحكمة حاولت شيما ومنى التخفّي أمام عدسات كاميرات المصورين، في المحكمة لمنع التقاط أيّ صور لهما خلال الجلسة. يذكر ان منى وشيما اعترفتا بارتكاب فعل فاضح من خلال ظهورهما في مقاطع مُخلّة بالآداب.

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